У Кривому Розі ДСНС-ники під час пожежі врятували родину

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на вулиці Героїв Маріуполя у дев’ятиповерхівці загорілася квартира на шостому поверсі.
Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння пожежі. Одночасно із сусідньої квартири вогнеборці врятували родину – вони могли отруїться продуктами горіння.
Жінку, чоловіка та однорічну дитину оглянули медики. На щастя, госпіталізації вони не потребували.
Пожежу в квартирі ліквідували. Вогонь знищив домашнє майно, а також пошкодив металопластиковий балконний блок квартири, розташованої поверхом вище. Загальна площа займання склала 10 кв. м.
До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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