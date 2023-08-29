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У Кривому Розі ДСНС-ники під час пожежі врятували родину

Сьогодні 12:57
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Сьогодні у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці.

Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники під час пожежі врятували родину

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на вулиці Героїв Маріуполя у дев’ятиповерхівці загорілася квартира на шостому поверсі.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння пожежі. Одночасно із сусідньої квартири вогнеборці врятували родину – вони могли отруїться продуктами горіння.

Жінку, чоловіка та однорічну дитину оглянули медики. На щастя, госпіталізації вони не потребували.

Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники під час пожежі врятували родину

Пожежу в квартирі ліквідували. Вогонь знищив домашнє майно, а також пошкодив металопластиковий балконний блок квартири, розташованої поверхом вище. Загальна площа займання склала 10 кв. м.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Кривому Розі ДСНС-ники під час пожежі врятували родинуУкраїнська

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