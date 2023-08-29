У Дніпрі вже почали кататися на санчатах, але є нюанс (ВІДЕО)

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра помітили молодиків, які каталися на санчатах.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Юнаків не зупинила відсутність снігу, вони вирішили прив’язати санчата до мопеда – і у такий спосіб покаталися. Так, що аж іскри летіли.
Увага, на відео присутня нецензурна лексика!
Сподіваємося, що під час таких розваг ніхто не постраждав.
Читайте також:
Автор:
Фірма з Кам'янського відремонтує притулок для тварин, за що отримає…
І знову...
Зазначається, що загиблий був напідпитку.
На вулицях Дніпра багато "гонщиків", які полюбляють дрифтування.