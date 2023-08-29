У Дніпрі вже почали кататися на санчатах, але є нюанс (ВІДЕО)

Коли снігу ще немає, а покататися на санчатах дуже хочеться:)

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра помітили молодиків, які каталися на санчатах.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Юнаків не зупинила відсутність снігу, вони вирішили прив’язати санчата до мопеда – і у такий спосіб покаталися. Так, що аж іскри летіли.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

Сподіваємося, що під час таких розваг ніхто не постраждав.

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