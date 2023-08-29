У Дніпрі на три дні оголосили п’ятий найвищий рівень небезпеки

У Дніпрі та області оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Синоптики на три дні оголосили попередження про надзвичайний рівень небезпеки.

Тож з 29 по 31 серпня на території Дніпра та області очікується пожежна небезпека 5 класу. Це найвищий можливий рівень. За словами синоптиків, це спричинено відсутністю дощів та аномальною спекою, яка накрила Україну.

Прогнозується:

29 серпня: Малохмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 30-35°, по мІсту Дніпро вночі 18-20°, вдень 31-33°.

30-31 серпня: Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20о, вдень 27-32о.

Рятувальники просять не палити сухостій, не розпалювати багаття в лісах та бути обережними з вогнем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спеки та яким буде кінець літа.

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