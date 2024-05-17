ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

Журналісти dnepr.info пройшлися житловими масивами міста і подивилися, як виглядають палісадники мешканців Дніпра.
У цьому невеликому палісаднику на житловому масиві Тополя місцеві посадили квіти та «підселили» маленьких мешканців. Зважаючи на все, колись це були іграшки з «Кіндер-сюрпризу» і не тільки. Проходячи повз нього потрібно добре придивистись аби побачити цей декор.
Тут для прикраси палісадника жителі використовували кольорові шини, в які посадили квіти і серед них встановили величезний «годинник».
А у дворі на Запорожскому шосе вирішили просто прикрасити червоним «ободом» із пластику клумбу, де посадили квіти.
У цьому дворі як декорування палісадника використовували пластикові кришки та пляшки. За зиму прикраси порядком вицвіли, і жителі поки що не встигли їх оновити.
В одному з дворів житлового масиву міста клумбу декорували старим посудом та статуетками. Вийшло дуже оригінально. Щоправда, більшу частину композиції закривають квіти, що розрослися.
У цьому дворі вирішили обійтися без пластику, посуду та іграшок і виклали хитромудрий візерунок у палісаднику за допомогою дрібного щебеню, брусків з дерева та залізної пластинки.
Жителі двору на проспекті Мазепи вирішили ось так оригінально прикрасити свій палісадник, але при цьому чомусь як прикраса вибрали «зимового» героя одного з мультиків. Стовбури зрізаних дерев «прикрасили» дитячими іграшками.
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