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  • ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

Сьогодні 17:25
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У теплу пору року мешканці багатьох багатоповерхових будинків Дніпра прикрашають свої палісадники. Йдеться не лише про різні квіти та кущі, які вони там висаджують, а й про декорації, які встановлюють серед квітучої оази під вікнами будинків.

Журналісти dnepr.info пройшлися житловими масивами міста і подивилися, як виглядають палісадники мешканців Дніпра.

 У цьому невеликому палісаднику  на житловому масиві Тополя місцеві посадили квіти та «підселили» маленьких мешканців. Зважаючи на все, колись це були іграшки з «Кіндер-сюрпризу» і не тільки. Проходячи повз нього потрібно добре придивистись аби побачити цей декор.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

Тут для прикраси палісадника жителі використовували кольорові шини, в які посадили квіти і серед них встановили величезний «годинник».

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

А у дворі на Запорожскому шосе вирішили просто прикрасити червоним «ободом» із пластику клумбу, де посадили квіти.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

У цьому дворі як декорування палісадника використовували пластикові кришки та пляшки. За зиму прикраси порядком вицвіли, і жителі поки що не встигли їх оновити.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

В одному з дворів житлового масиву міста клумбу декорували старим посудом та статуетками. Вийшло дуже оригінально. Щоправда, більшу частину композиції закривають квіти, що розрослися.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

У цьому дворі вирішили обійтися без пластику, посуду та іграшок і виклали хитромудрий візерунок у палісаднику за допомогою дрібного щебеню, брусків з дерева та залізної пластинки.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)  

Жителі двору на проспекті Мазепи  вирішили ось так оригінально прикрасити свій палісадник, але при цьому чомусь як прикраса вибрали «зимового» героя одного з мультиків. Стовбури зрізаних дерев «прикрасили» дитячими іграшками.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)

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Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних дворів у Дніпрі з оригінальними палісадниками: посуд, іграшки та щебінь (ФОТО)Русский

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