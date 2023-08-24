Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До +40: коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спеки

Сьогодні 21:23
просмотров

На Дніпро суне остання хвиля африканської спеки цьогоріч.

Новости Днепра про До +40: коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спеки

Наприкінці серпня в Україні вжарить африканська спека. 

Це літо відзначилося рекордними температурами. Протягом липня-серпня ми пережили декілька хвиль потужної спеки. Проте погода підготувала для нас подарунок на прощання. 

Так, спека повернеться до Дніпра в останні три дні серпня. Температура підніметься до +30 уже в суботу, 26 серпня, а пік припаде на 28-30 серпня. На Півдні вжарить до +40. Не відставатиме і Дніпропетровщина, де очікується до +35…+37.

За словами синоптиків, наразі у нас панує маса свіжого повітря з Балтійського моря, а вже за декілька днів вітер подме зі сторони Африки. 

У деяких регіонах України знову чекають на надзвичайну пожежну небезпеку. Тож готуємося. 

Як уберегтися від спеки

Напевне найдієвіший спосіб – не виходити з дому. Особливо, якщо є кондиціонер, який можна вкрутити на комфортні температури. Якщо вже вийти треба, тоді одягайте легкий одяг з натуральних тканин, ходіть у затінку та пийте багато води. 

Читайте також:

Новости Днепра про До +40: коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спекиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Служив разом із сином: на Донеччині загинув 56-річний військовий з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 20:00
Служив разом із сином: на Донеччині загинув 56-річний військовий з Дніпропетровщини

У Покрові поховають 56-річного Михайла Коломойця.

Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару 24 серпня досі в лікарнях Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 19:23
Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару 24 серпня досі в лікарнях Дніпра

У лікарнях Дніпра лікують трьох травмованих внаслідок нічного ракетного удару…

Ціна питання – 14 тисяч доларів: мешканець Дніпра заробляв на людях, які прагнули “відкосити”
Новини Дніпра
Сьогодні 18:48
Ціна питання – 14 тисяч доларів: мешканець Дніпра заробляв на людях, які прагнули “відкосити”

У Дніпрі викрили чергового "рішалу", який відмазував людей від мобілізації.

Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:29
Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Дніпряни дали друге життя пластику!

Наверх