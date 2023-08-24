До +40: коли Дніпро накриє остання хвиля африканської пекельної спеки

Наприкінці серпня в Україні вжарить африканська спека.
Це літо відзначилося рекордними температурами. Протягом липня-серпня ми пережили декілька хвиль потужної спеки. Проте погода підготувала для нас подарунок на прощання.
Так, спека повернеться до Дніпра в останні три дні серпня. Температура підніметься до +30 уже в суботу, 26 серпня, а пік припаде на 28-30 серпня. На Півдні вжарить до +40. Не відставатиме і Дніпропетровщина, де очікується до +35…+37.
За словами синоптиків, наразі у нас панує маса свіжого повітря з Балтійського моря, а вже за декілька днів вітер подме зі сторони Африки.
У деяких регіонах України знову чекають на надзвичайну пожежну небезпеку. Тож готуємося.
Напевне найдієвіший спосіб – не виходити з дому. Особливо, якщо є кондиціонер, який можна вкрутити на комфортні температури. Якщо вже вийти треба, тоді одягайте легкий одяг з натуральних тканин, ходіть у затінку та пийте багато води.
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