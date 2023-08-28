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Стало відомо, яким буде кінець літа у Дніпрі: вжарить майже до +40

Сьогодні 16:45
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Аномальна спека ще затримається в Україні, зокрема у Дніпрі.

Новости Днепра про Стало відомо, яким буде кінець літа у Дніпрі: вжарить майже до +40

Найближчими днями в Україні, зокрема у Дніпрі, очікується дуже спекотна погода.

Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, поступово впродовж тижня температура повітря досягатиме +37 градусів. Найспекотнішими із початку тижня будуть південь, центр та північ України. Тут очікується +33…+37 градусів. На заході та сході буде трішки легше – +26…+30 градусів.

Сильна спека заходить фактично із завтрашнього дня в більшість областей України. І поступово, впродовж тижня, температура повітря досягатиме +32 +37 градусів! Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря, і не паліть на городах та узбіччях, заради Бога, бадилля й багаття. Дуже важливо захиститися, особливо людям із серцево-судинними недугами, – зазначила Наталка Діденко.

За її прогнозом, спека почне спадати десь з четверга.

Новости Днепра про Стало відомо, яким буде кінець літа у Дніпрі: вжарить майже до +40

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище.

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Новости Днепра про Стало відомо, яким буде кінець літа у Дніпрі: вжарить майже до +40Українська Новости Днепра про Стало відомо, яким буде кінець літа у Дніпрі: вжарить майже до +40Русский

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