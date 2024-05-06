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  • У Дніпрі на Кельнському бульварі помітили маму-качку на прогулянці з каченятами (ВІДЕО)

У Дніпрі на Кельнському бульварі помітили маму-качку на прогулянці з каченятами (ВІДЕО)

Сьогодні 18:35
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У Дніпрі помітили маму-качку, яка привела своїх дитинчат на променад центром міста.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кельнському бульварі помітили маму-качку на прогулянці з каченятами (ВІДЕО)

У понеділок, 6 травня, на Кельнському бульварі (раніше – Катеринославський, ред) помітили маму-качку з двома каченятами. За словами очевидців, яким вдалося зафільмували пташину родину, пернаті прийшли погуляти. 

Зауважимо, цієї неділі іншу качину родину бачили на проспекті Героїв. Місцеві жителі розпочали рятувальну операцію та привели пташок до місцевого озера. 

Якщо поява качок посеред проспекту Героїв пояснювалася близькістю озера та річки, то птахи в самісінькому центрі Дніпра неабияк здивували містян. Найближча локація, звідки могли прийти пернаті – озеро у парку Глоби, але тоді вони мали подолати майже 2 км, аби дістатися Кельнського бульвару.

Містяни, яким пощастило побачити качок під час їхнього променаду центром міста, зацікавлено фільмували пташину родину. Що було з малими та їхньою мамою далі – не уточнюється.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кельнському бульварі помітили маму-качку на прогулянці з каченятами (ВІДЕО)Українська

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