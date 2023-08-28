Стало известно, каким будет конец лета в Днепре: ужарит почти до +40

В ближайшие дни в Украине, в частности, в Днепре, ожидается очень жаркая погода.
Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +37 градусов. Самыми жаркими с начала недели будут юг, центр и север Украины. Здесь ожидается +33…+37 градусов. На западе и востоке будет немного легче – +26…+30 градусов.
Сильная жара заходит фактически с завтрашнего дня в большинство областей Украины. И постепенно, в течение недели, температура воздуха будет достигать +32+37 градусов! Поэтому уже сейчас подумайте, как минимизировать влияние горячего воздуха. Очень важно защититься, особенно людям с сердечно-сосудистыми недугами, – отметила Наталья Диденко.
По ее прогнозу, жара начнет спадать где-то с четверга.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении.
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