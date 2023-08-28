Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Дніпра та області про небезпечне метеоявище.

Так, 28 серпня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

28 серпня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

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