Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Дніпра та області про небезпечне метеоявище.
Так, 28 серпня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
У цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
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