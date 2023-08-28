Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище - Днепр Инфо
Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище
просмотров
Сегодня 10:00

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Дніпра та області про небезпечне метеоявище.

Так, 28 серпня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

  • 28 серпня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

Читайте також:

Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявищеУкраїнська Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявищеРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпрі “замінували” міськраду, аеропорт та дитсадки: що відомо
Новини Дніпра
Сегодня 09:25
У Дніпрі “замінували” міськраду, аеропорт та дитсадки: що відомо

"Мінери" знову активізувалися.

Під ранок сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети
Новини Дніпра
Сегодня 08:50
Під ранок сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети

Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика
Новини Дніпра
Сегодня 08:25
У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіацію
Новини Дніпра
Сегодня 07:46
Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіацію

Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.