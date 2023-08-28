Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіацію

Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Під ранок ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Для цього росіяни використали тактичну авіацію з південного напрямку.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті цієї атаки зруйновано два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються.

Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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