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  • Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіацію

Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіацію

Сьогодні 07:46
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Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіацію

Під ранок ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Для цього росіяни використали тактичну авіацію з південного напрямку.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті цієї атаки зруйновано два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються.

Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіаціюУкраїнська Новости Днепра про Під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу: застосували тактичну авіаціюРусский

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