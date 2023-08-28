Під ранок сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети

Чотири з них військові з ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Під ранок військові з ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети. Дякую, захисники! За те, що очищуєте вільне українське небо від ворожого непотребу, – написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під ранок росіяни вгатили ракетами по Кривому Рогу. У результаті цієї атаки зруйновано два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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