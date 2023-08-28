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  • У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

Сьогодні 08:25
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Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

У неділю, 27 серпня, поблизу селища Куліші Дніпровського району сталася жахлива аварія. Там водій Opel Omega не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та врізався в дерево.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:10.

Новости Днепра про У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

32-річного водія затиснуло всередині легковика. Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували травмованого. Його госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

Новости Днепра про У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковикаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковикаРусский

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