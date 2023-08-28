У Дніпровському районі Opel врізався в дерево: водія затиснуло всередині легковика

У неділю, 27 серпня, поблизу селища Куліші Дніпровського району сталася жахлива аварія. Там водій Opel Omega не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та врізався в дерево.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:10.
32-річного водія затиснуло всередині легковика. Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували травмованого. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.
Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
Важлива будь-яка інформація!
Вітаємо!