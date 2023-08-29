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В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности

Сегодня 11:01
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В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.

Новости Днепра про В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности

Синоптики на три дня объявили предупреждение о чрезвычайном уровне опасности.

С 29 по 31 августа на территории Днепра и области ожидается пожарная опасность 5 класса. Это самый высокий возможный уровень. По словам синоптиков, это вызвано отсутствием дождей и аномальной жарой, накрывшей Украину.

Прогнозируется:

29 августа: Малооблачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 30-35°, по городу Днепр ночью 18-20°, днем 31-33°.

30-31 августа: Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о.

Новости Днепра про В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности

Спасатели просят не курить сухостой, не разжигать костры в лесах и быть осторожными с огнем.

Напомним, ранее мы сообщали о том, когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары и каким будет конец лета.

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