В Кривом Роге ГСЧС-ники во время пожара спасли семью

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, на улице Героев Мариуполя в девятиэтажке загорелась квартира на шестом этаже.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара. Одновременно из соседней квартиры пожарные спасли семью – они могли отравиться продуктами горения.
Женщину, мужчину и годовалого ребенка осмотрели медики. К счастью, в госпитализации они не нуждались.
Пожар в квартире ликвидировали. Огонь уничтожил домашнее имущество, а также повредил металлопластиковый балконный блок квартиры, расположенной этажом выше. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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