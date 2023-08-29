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В Кривом Роге ГСЧС-ники во время пожара спасли семью

Сегодня 12:57
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Сегодня в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке.

Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники во время пожара спасли семью

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, на улице Героев Мариуполя в девятиэтажке загорелась квартира на шестом этаже.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара. Одновременно из соседней квартиры пожарные спасли семью – они могли отравиться продуктами горения.

Женщину, мужчину и годовалого ребенка осмотрели медики. К счастью, в госпитализации они не нуждались.

Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники во время пожара спасли семью

Пожар в квартире ликвидировали. Огонь уничтожил домашнее имущество, а также повредил металлопластиковый балконный блок квартиры, расположенной этажом выше. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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