Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі підлітки “бавляться” петардами: містяни обурені

Сьогодні 11:59
просмотров

Триває повномасштабна війна, кожен гучний звук викликає у містян неприємні асоціації, проте не всім до цього є діло.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки

Так, у Дніпрі деякі підлітки “бавляться” петардами.

Про це розповіла у ФБ дніпрянка Марина Фандєєва.

За словами жінки, сталося це на проспекті Петра Калнишевського. Якраз була тривога, містянка поспішала додому – аж раптом за спиною пролунав вибух. Пані Марина сильно перелякалася, а ще одна жіночка аж присіла.

Йшла від “АТБ” по Калнишевського, перед цим вила сирена, тут позаду щось як бахне, серце ледве не вистрибнуло. Одна жіночка аж присіла з сумками, думала, вибух. А це дітки бавляться… Я запитала їх, нахіба так робити і чи їм вибухів мало? Їм весело, а люди додатковий стрес отримують, – написала дніпрянка.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки

Пізніше пані Марина додала, що це могли бути не петарди, а так званий “часник”.

Це, мабуть, були не петарди, а “часник”, який скрізь продають. Від нього також доволі гучний та неприємний звук вибуху, – написала вона.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки

У коментарях під дописом місцеві мешканці обурені такою поведінкою підлітків:

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже почали кататися на санчатах, але є нюанс (ВІДЕО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядають найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: від 15 тис грн (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
Як виглядають найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: від 15 тис грн (ФОТО)

Як зазначають ріелтори, самий пік покупок дач у Дніпрі припадає…

У Дніпрі на три дні оголосили п’ятий найвищий рівень небезпеки
Новини Дніпра
Сьогодні 11:01
У Дніпрі на три дні оголосили п’ятий найвищий рівень небезпеки

У Дніпрі та області оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку.

У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник
Новини Дніпра
Сьогодні 10:22
У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

У Дніпрі потребує допомоги котик, якого ледь не задушили.

У Дніпрі на кілька днів перекриють залізничний переїзд: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:11
У Дніпрі на кілька днів перекриють залізничний переїзд: подробиці

Важлива інформація!

Наверх