У Дніпрі підлітки “бавляться” петардами: містяни обурені

Триває повномасштабна війна, кожен гучний звук викликає у містян неприємні асоціації, проте не всім до цього є діло.

Так, у Дніпрі деякі підлітки “бавляться” петардами.

Про це розповіла у ФБ дніпрянка Марина Фандєєва.

За словами жінки, сталося це на проспекті Петра Калнишевського. Якраз була тривога, містянка поспішала додому – аж раптом за спиною пролунав вибух. Пані Марина сильно перелякалася, а ще одна жіночка аж присіла.

Йшла від “АТБ” по Калнишевського, перед цим вила сирена, тут позаду щось як бахне, серце ледве не вистрибнуло. Одна жіночка аж присіла з сумками, думала, вибух. А це дітки бавляться… Я запитала їх, нахіба так робити і чи їм вибухів мало? Їм весело, а люди додатковий стрес отримують, – написала дніпрянка.

Пізніше пані Марина додала, що це могли бути не петарди, а так званий “часник”.

Це, мабуть, були не петарди, а “часник”, який скрізь продають. Від нього також доволі гучний та неприємний звук вибуху, – написала вона.

У коментарях під дописом місцеві мешканці обурені такою поведінкою підлітків:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже почали кататися на санчатах, але є нюанс (ВІДЕО).

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