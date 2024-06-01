У Дніпрі затримали двох містян за підозрою у збуті наркотиків

У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків за підозрою у збуті наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Підозрювані робили “закладки” на території Шевченківського району міста.

30 травня на одній із вулиць міста оперативники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції зупинили чоловіка, який підозрілою поведінкою привернув їхню увагу. У ході проведення поверхневої перевірки у зловмисника було виявлено сліп-пакети з наркотиками, а також мобільний телефон з фотознімками місць схованок. Всі згортки були ретельно підготовлені до збуту, — йдеться у дописі поліції.

В цей же день правоохоронці затримали 38-річного чоловіка за збут наркотиків на ж/м Тополя-2. У підозрюваного вилучили згортки з маріхуаною.

Вилучені речовини були відправлені на експертизу.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 (незаконне придбання, зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту) ККУ.

Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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