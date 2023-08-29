Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт

Нещодавно ми писали про Олега Герасименка, який зник в Нікополі. Чоловіка шукали поліціянти та небайдужі нікопольці майже тиждень. Як з’ясувалося, пан Олег – волонтер, який у день зникнення пішов погодувати котиків та не повернувся. Згодом стало відомо, що його знайшли, але він потрапив до лікарні з інсультом.
Про це розповіла волонтерка Ольга Гардт.
У нашій волонтерській родині велике лихо. Герасименко Олег наш волонтер, багато хто знає його як гарну людину. Людина з великим серцем, врятував не одне безпритульне хвостате життя. Та і усім людям приходив на допомогу, – написала Ольга Гардт
Понад 10 днів пан Олег знаходиться у реанімації. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Знайомі кажуть, що окрім юної доньки і друзів-волонтерів у нього більше нікого немає.
Друзі благають небайдужих про фінансову допомогу:
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