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  • Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт

Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт

Сьогодні 13:03
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Волонтер із Нікополя, якого шукали майже тиждень, потрапив до лікарні з інсультом.

Новости Днепра про Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт

Нещодавно ми писали про Олега Герасименка, який зник в Нікополі. Чоловіка шукали поліціянти та небайдужі нікопольці майже тиждень. Як з’ясувалося, пан Олег – волонтер, який у день зникнення пішов погодувати котиків та не повернувся. Згодом стало відомо, що його знайшли, але він потрапив до лікарні з інсультом. 

Про це розповіла волонтерка Ольга Гардт.  

У нашій волонтерській родині велике лихо. Герасименко Олег наш волонтер, багато хто знає його як гарну людину. Людина з великим серцем, врятував не одне безпритульне хвостате життя. Та і усім людям приходив на допомогу, – написала Ольга Гардт

Понад 10 днів пан Олег знаходиться у реанімації. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Знайомі кажуть, що окрім юної доньки і друзів-волонтерів у нього більше нікого немає.

Друзі благають небайдужих про фінансову допомогу:

Новости Днепра про Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт

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Новости Днепра про Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсультУкраїнська

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