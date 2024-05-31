Голова Дніпропетровської облради розповів, коли зникне загроза обстрілів Нікополя

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів про ситуацію у Нікопольському районі та коли його можуть перестати обстрілювати окупанти.

Нікополь і Нікопольський район майже кожен день потерпають від ворожих атак. Армія рф продовжує з окупованого Енергодару обстрілювати населені пункти, які знаходяться на березі колишнього Каховського водосховища. Багато людей вже поїхали звідти, але деякі не мають такої можливості та продовжують жити під обстрілами.

Під ударом опинилися Нікополь, Придніпровське, Капулівка, Покровське, Новокиївка, Марганець, Вищетарасівка та інші громади Нікопольського району. Їх атакують артилерією та fpv дронами, написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, відстань між Енергодаром та Нікополем – від 4 до 19 км.

“Вихід на відстань, з якої дістає артилерія та fpv дрони, дозволила ворогу розпочати терор. Це стратегія російських окупаційних військ, коли вони ведуть жорстоку війну проти мирного населення. Вони прикриваються Запорізькою АЕС, бо знають, що ЗСУ ніколи не вдарять по такому обʼєкту у відповідь. Слід розуміти, що це цілеспрямована стратегія, яка направлена на створення гуманітарної катастрофи, тиску на людей, економіку та вище військово-політичне керівництво держави”, – зазначив Микола Лукашук.

Він також додав, що загроза терору Нікопольського району зберігатиметься, поки не буде звільнено від окупантів Енергодар та інші населені пункти по той бік водосховища. Це можуть зробити лише ЗСУ. Тому влада допомагає нашим військовим.

“Ми використовуємо всі можливості обласного бюджету для допомоги Силам Оборони, надаємо постраждалим громадам фінансову підтримку, працюємо над забезпеченням людей водою. Проте всім слід зрозуміти: триває війна і вибити окупантів з тимчасово окупованих територій, з яких вони гатять по нашим містам і селам, можуть лише ЗСУ. Поки не буде деокуповано Енергодар та той берег водосховища, загроза терору зберігатиметься. І ворог буде тероризувати наших людей. Робити те ж саме, що зараз робить у Харкові. Ми бачимо, що несе «русский мир» – смерть, руйнування, нещастя. Тому перше і найголовніше завдання – допомога Силам Оборони України, захист, підтримка держави”, – написав Микола Лукашук.

Він нагадав, що родини загиблих внаслідок агресії рф цивільних громадян можуть звернутися по допомогу в розмірі 300 тисяч гривень.

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