У Дніпрі підліток та дорослий чоловік напали на жінку: побили та забрали сумку

Місцева мешканка поверталась додому коли на неї напали зловмисники та вихопили з рук сумку.

Подія трапилась ввечері 29 травня на одній із вулиць в Індустріальному районі міста. Нападники наздогнали 44-річну жінку, завдали їй тілесні ушкодження, після чого заволоділи її майном.

Потерпіла повідомила про злочин правоохоронцям.

Отримавши прикмети грабіжників оперативники кримінальної поліції відділення поліції № 2 спільно с оперативниками Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали зловмисників коли ті прогулювалися набережною міста.

Ними виявилися двоє містян: 17 й 30 років. Викрадене правоохоронці вилучили.

31 травня слідчі відділення поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні грабежу. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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