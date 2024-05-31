Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі підліток та дорослий чоловік напали на жінку: побили та забрали сумку

У Дніпрі підліток та дорослий чоловік напали на жінку: побили та забрали сумку

Сьогодні 22:04
просмотров

Місцева мешканка поверталась додому коли на неї напали зловмисники та вихопили з рук сумку.

Новости Днепра про У Дніпрі підліток та дорослий чоловік напали на жінку: побили та забрали сумку

Подія трапилась ввечері 29 травня на одній із вулиць в Індустріальному районі міста. Нападники наздогнали 44-річну жінку, завдали їй тілесні ушкодження, після чого заволоділи її майном.

Потерпіла повідомила про злочин правоохоронцям.

Отримавши прикмети грабіжників оперативники кримінальної поліції відділення поліції № 2 спільно с оперативниками Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали зловмисників коли ті прогулювалися набережною міста. 

Ними виявилися двоє містян: 17 й 30 років. Викрадене правоохоронці вилучили. 

31 травня слідчі відділення поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні грабежу. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі підліток та дорослий чоловік напали на жінку: побили та забрали сумкуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині жінка зіштовхнула медсестру зі сходів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:33
    На Дніпропетровщині жінка зіштовхнула медсестру зі сходів

    На Дніпропетровщині судили жінку, яка зіштовхнула медсестру зі сходів.

    З полону повернулися чотири жителя Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:47
    З полону повернулися чотири жителя Дніпропетровщини

    Серед 75 полонених, які сьогодні, 31 травня, повернулися додому, були…

    У Дніпрі на Перемозі після різкого падіння рівня води знову видно старий колісний пароплав (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:04
    У Дніпрі на Перемозі після різкого падіння рівня води знову видно старий колісний пароплав (ФОТО)

    На Перемозі знову показався з-під води старий колісний пароплав.

    Тепер офіційно: скільки платитимуть за світло жителі Дніпра з 1 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    Тепер офіційно: скільки платитимуть за світло жителі Дніпра з 1 червня

    В Уряді визначилися з ціною на світло з 1 червня.

    Наверх