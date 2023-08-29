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Відомий комік з Дніпропетровщини увійшов до рейтингу Forbes “30 до 30”

Сьогодні 21:23
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Український стендап-комік Антон Тимошенко родом із Нікопольщини увійшов до рейтингу Forbes "30 до 30".

Новости Днепра про Відомий комік з Дніпропетровщини увійшов до рейтингу Forbes

Комік Антон Тимошенко увійшов до 30-ки найуспішніших діячів та діячок України віком до 30 років. Це щорічний рейтинг від журналу Forbes, який видання готує, щоб відзначити молодих людей, які роблять неймовірні речі та можуть надихнути інших. 

Цього разу до переліку 30-тки найуспішніших увійшли військові, медики, медійники та усі ті, хто змінює цей світ на краще. 

Антон Тимошенко родом із села Приміське на Нікопольщині. Видання зазначає, що за час повномасштабного вторгнення Тимошенко зібрав два Жовтневих палаци і 3 млн грн для ЗСУ у турах Україною та Європою.

Про себе одним реченням він каже наступне:

Хотів стати політологом, а став коміком, бо в Україні це коротший шлях у політику.

Крім цього, Антон вже встиг пожартувати в себе на Facebook про потрапляння в рейтинг Forbes.

Хлопець з села Приміського попав у Форбс. Якщо вам цікава моя історія успіху, розкажу вам як я підкорив Київ. Одна поїздка в метро коштує 8 гривень. А якщо купити одразу 50 поїздок на картку, то там проїзд по 6,50 виходить, –написав Антон Тимошенко

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Новости Днепра про Відомий комік з Дніпропетровщини увійшов до рейтингу Forbes Українська

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