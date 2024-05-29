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  • У Дніпрі затримали вимагачів, які “повісили” 3 тисячі доларів боргу на чоловіка, який займається ритуальним бізнесом

У Дніпрі затримали вимагачів, які “повісили” 3 тисячі доларів боргу на чоловіка, який займається ритуальним бізнесом

Сьогодні 16:01
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У Кривому Розі шахраї вимагали 3000 доларів неіснуючого боргу у чоловіка, який займається ритуальним бізнесом. 

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Правоохоронці затримали 46-річного криворіжця та його спільника, які погрожували фізичною розправою бізнесмену. 

Поліцейські з’ясували, що спільники вимагали з чоловіка, котрий займається ритуальним бізнесом, 3000 доларів “боргу”. Зловмисники застосовували до підприємця психологічний тиск та погрози фізичного насильства. Аби приховати злочинну діяльність, порушники наказали потерпілому передати гроші через пункт обміну валют.

Під час обшуків у Кривому Розі та Дніпрі у них вилучили зброю, гранати, наркотики, автомобіль, телефони, банківські картки та “чорнові” записи. Обох арештували, за вимагання їм світить до 12 років тюрми з конфіскацією.

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