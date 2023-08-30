З 8 до 20: де у Дніпрі вимикатимуть світло в останні дні літа (АДРЕСИ)

Заряджайте все!

30 і 31 серпня у Дніпрі будуть вимикати світло на 12 годин – з 08:00 до 20:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Telegram-каналі підприємства.

Отже, 30-31 серпня з 08:00 до 20:00 світла не буде за адресами:

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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