З 8 до 20: де у Дніпрі вимикатимуть світло в останні дні літа (АДРЕСИ)

30 і 31 серпня у Дніпрі будуть вимикати світло на 12 годин – з 08:00 до 20:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили в Telegram-каналі підприємства.
Отже, 30-31 серпня з 08:00 до 20:00 світла не буде за адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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