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У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка: стала відома особа загиблого

Сьогодні 07:24
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Увечері 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка: стала відома особа загиблого

Попередньо відомо, що патрульні намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Він напав на поліцейських та почав їх бити. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Слідство триває.

У мережі встановили, ким був загиблий. 

Як зазначають місцеві ЗМІ та пабліки, водієм Jaguar був Джумбері Сілогава Джумберович. Чоловікові було 38 років і мешкав він у Дніпрі. Під час інциденту він в автомобілі перебував з жінкою та двома дітьми.

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Новости Днепра про У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка: стала відома особа загиблогоУкраїнська

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