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  • На Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік: лежав на коліях

На Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік: лежав на коліях

Сьогодні 17:11
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Жахлива трагедія сталася на залізничній станції "Павлоград-2" вночі 29 серпня.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік: лежав на коліях

Як повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний війна”, попередньо відомо, що чоловік років 30-35 лежав на залізничних коліях. Там його і переїхав вантажний потяг.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Зазначається, що він помер миттєво.

На місце викликали правоохоронців.

Вони будуть з’ясовувати усі обставити трагедії. Особу чоловіка встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік: лежав на коліяхУкраїнська

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