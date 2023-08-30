На Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік: лежав на коліях

Як повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний війна”, попередньо відомо, що чоловік років 30-35 лежав на залізничних коліях. Там його і переїхав вантажний потяг.
Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Зазначається, що він помер миттєво.
На місце викликали правоохоронців.
Вони будуть з’ясовувати усі обставити трагедії. Особу чоловіка встановлюють.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції.
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