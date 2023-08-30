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Поліцейські Дніпропетровщини розшукують безвісти зниклого 50-річного чоловіка: був у Києві на чергуванні

Сьогодні 16:36
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Поліцейські Дніпропетровщини розшукують безвісти зниклого 50-річного чоловіка: був у Києві на чергуванні

Поліцейські Дніпропетровщини розшукують безвісти зниклого 50-річного Віталія Кваша.

Відомо, що 30 серпня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її брат не повернувся додому в с. Червоногригорівка. За її словами, зниклий перебував на вахтовому чергування у Києві, де і мешкав під час роботи. Останній раз він виходив на зв’язок 7 серпня, а 22 серпня повинен був приїхати додому. Однак про його місце перебування наразі нічого не відомо.

Тому поліція просить допомоги у пошуках!

Прикмети: зріст близько 176 см, на вигляд 50-55 років, середньої статури, очі карі.

Особливі прикмети: має інвалідність (ліва рука в районі зап’ястя пошкоджена, з давніми шрамами, не працездатна).
З собою був мобільний телефон.

Уважно придивіться до фото! Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Поліцейські Дніпропетровщини розшукують безвісти зниклого 50-річного чоловіка: був у Києві на чергуванніУкраїнська

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