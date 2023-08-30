Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова дата

Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова дата

Сьогодні 12:50
просмотров

15 серпня росіяни атакували Дніпро ракетами. Вони поцілили по промисловому підприємству, а також пошкодили СК "Метеор".

Новости Днепра про Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова дата

Наразі будівлю відновили. Водно-спортивний комплекс готовий приймати відвідувачів.

28 серпня запрацювали малі басейни, а от великий мали відкрити сьогодні, 30 серпня. Але як стало відомо, дату перенесли.

Великий басейн в СК “Метеор” відкриють 1 вересня.

Про це повідомили на сторінці комплексу у ФБ.

З технічних причин відкриття великого басейну переноситься на 01.09.2023. Чекаємо на вас, – йдеться у повідомленні.

Басейн буде працювати з 07:00 до 21:00.

Новости Днепра про Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова дата

Читайте також:

Новости Днепра про Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова датаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У прокуратурі повідомили нові подробиці щодо стрілянини у Дніпрі: “Попередньо, за кермом була жінка”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:29
У прокуратурі повідомили нові подробиці щодо стрілянини у Дніпрі: “Попередньо, за кермом була жінка”

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі застрелили…

Куди зник невеличкий острів на Дніпрі і хто там встиг оселитись (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:05
Куди зник невеличкий острів на Дніпрі і хто там встиг оселитись (ФОТО)

Днями мешканці Дніпра могли бачити незвичайний маленький острів на річці…

Керівництво патрульної поліції прокоментувало дії інспектора, який застрелив водія у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
Керівництво патрульної поліції прокоментувало дії інспектора, який застрелив водія у Дніпрі

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі застрелили…

У Дніпрі встановили новий гастрономічний рекорд України: що готували
Новини Дніпра
Сьогодні 11:06
У Дніпрі встановили новий гастрономічний рекорд України: що готували

Ресторатори Дніпра разом з колегами з інших міст України встановили…

Наверх