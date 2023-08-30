Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова дата

15 серпня росіяни атакували Дніпро ракетами. Вони поцілили по промисловому підприємству, а також пошкодили СК "Метеор".

Наразі будівлю відновили. Водно-спортивний комплекс готовий приймати відвідувачів.

28 серпня запрацювали малі басейни, а от великий мали відкрити сьогодні, 30 серпня. Але як стало відомо, дату перенесли.

Великий басейн в СК “Метеор” відкриють 1 вересня.

Про це повідомили на сторінці комплексу у ФБ.

З технічних причин відкриття великого басейну переноситься на 01.09.2023. Чекаємо на вас, – йдеться у повідомленні.

Басейн буде працювати з 07:00 до 21:00.

Читайте також:

Українська

Автор: