Відкриття великого басейну в СК «Метеор» у Дніпрі після ракетного удару перенесли: нова дата

Наразі будівлю відновили. Водно-спортивний комплекс готовий приймати відвідувачів.
28 серпня запрацювали малі басейни, а от великий мали відкрити сьогодні, 30 серпня. Але як стало відомо, дату перенесли.
Великий басейн в СК “Метеор” відкриють 1 вересня.
Про це повідомили на сторінці комплексу у ФБ.
З технічних причин відкриття великого басейну переноситься на 01.09.2023. Чекаємо на вас, – йдеться у повідомленні.
Басейн буде працювати з 07:00 до 21:00.
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