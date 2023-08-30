Колишня дружина чоловіка, якого вчора застрелили у Дніпрі, розповіла нові подробиці: “У машині була коханка”

Учора у Дніпрі на проспекті Мазепи застрелили чоловіка. Як виявилося, це зробив інспектор патрульної поліції.
Як повідомили у прокуратурі,
патрульні зупинили авто, в якому перебували 4 громадян, зокрема 2 дітей. На вимогу поліцейських вийти з авто водій відмовилася це робити. Через це поліцейські застосували силу. Було здійснено декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці.
На даний час проводяться слідчі дії.
Як зазначалося, в авто було двоє дорослих: чоловік – 38-річний Джумбері Сілогава – та жінка. У мережі з’явилось припущення, що то була його дружина.
Проте, як розповіла в коментарі для ТСН.ua Наталія Сілогава, яка в минулому була дружиною цього чоловіка, в автівці перебувала не вона.
Ми розлучилися нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було, – повідомила Наталія.
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