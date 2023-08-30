Колишня дружина чоловіка, якого вчора застрелили у Дніпрі, розповіла нові подробиці: “У машині була коханка”

Як повідомили у прокуратурі, патрульні зупинили авто, в якому перебували 4 громадян, зокрема 2 дітей. На вимогу поліцейських вийти з авто водій відмовилася це робити. Через це поліцейські застосували силу. Було здійснено декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці.

На даний час проводяться слідчі дії.

Як зазначалося, в авто було двоє дорослих: чоловік – 38-річний Джумбері Сілогава – та жінка. У мережі з’явилось припущення, що то була його дружина.

Проте, як розповіла в коментарі для ТСН.ua Наталія Сілогава, яка в минулому була дружиною цього чоловіка, в автівці перебувала не вона.