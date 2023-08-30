Полицейские Днепропетровщины разыскивают без вести пропавшего 50-летнего мужчину: был в Киеве на дежурстве

Полицейские Днепропетровщины разыскивают без вести пропавшего 50-летнего Виталия Кваша.
Известно, что 30 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее брат не вернулся домой в с. Червоногригоровка. По ее словам, пропавший находился на вахтовом дежурстве в Киеве, где и жил во время работы. В последний раз он выходил на связь 7 августа, а 22 августа должен был приехать домой. Однако о его местонахождении пока ничего не известно.
Поэтому полиция просит помощи в поисках!
Приметы: рост около 176 см, на вид 50-55 лет, среднего телосложения, глаза карие.
Особые приметы: имеет инвалидность (левая рука в районе запястья повреждена, с шрамами, не трудоспособна).
С собой был мобильный телефон.
Внимательно присмотритесь к фото! Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.
Важна любая информация!
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