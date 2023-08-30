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Стрілянина з патрульними в Дніпрі: поліція опублікувала відео з бодікамер

Сьогодні 18:08
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У патрульній поліції опублікували відео з бодікамер інспекторів, які 29 серпня брали участь в стрілянині на проспекті Івана Мазепи.

Відео опублікували на офіційній сторінці поліції на Facebook. 

 

 

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Новости Днепра про Стрілянина з патрульними в Дніпрі: поліція опублікувала відео з бодікамерУкраїнська

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