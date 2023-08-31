Смертельна стрілянина у Дніпрі: адвокат патрульного вважає, що немає жодних підстав тримати його під вартою

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи сталася стрілянина. Згодом з’ясувалося, що патрульний застрелив чоловіка.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Цю подію вже прокоментували керівництво патрульної поліції та заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко. Відреагував і мер Дніпра Борис Філатов. Свою думку щодо цієї ситуації висловив і Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Пізніше свій коментар оприлюднила і адвокат затриманого патрульного Юлія Сегеда.

Насамперед вона зазначила, що в цій ситуації перебуває на боці справедливості.

Якщо ми хочемо, щоб поліція захистила нас, вона повинна вміти та захистити себе. Загинула людина. Співчуття рідним. Але така поведінка не має виправдання, – зазначила вона.

За словами Юлії, її підзахисний зараз затриманий, буде суд, де йому оберуть запобіжний захід.

Патрульний затриманий. Буде суд, на якому буде обиратись запобіжний захід. Звісно, моя думка, що немає жодної підстави тримати його під вартою, – зазначила адвокат.

Також жінка звернулася до представників ЗМІ та закликала їх ставитися виважено до публікацій з цієї теми.

Колись все дізнаєтесь. Але зараз є таємниця слідства, яку я не маю порушувати, – сказала Сегеда.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція опублікувала відео з бодікамер патрульних.

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