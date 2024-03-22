В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адреса

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Сегодня, 22 марта, россияне в очередной раз атаковали Украину, под ударами были объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС.

Сейчас из-за дерзкой атаки врага в Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением на объектах критической инфраструктуры.

Так, остановлены некоторые ПНС, поэтому снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по таким адресам:

просп. Слобожанский, 40-90,

ул. Б.Хмельницкого, 2-33,

просп. П.Калнышевского, 1-72,

ул. Батумская, 8-64,

ул. Старочумацкая, 1, 10, 11,

ул. К.Цисык, 1-36,

ул. Яскравая, 1-41,

ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29,

ул. Осенняя, 7-13,

ул. М.Михновского, 2-31,

пер. Фестивальный, 1-31,

просп. Мира, 1-95,

ул. Березинская, 22-61,

ул. Ю.Магалевского, 1-15,

пер. Свободный, 2-12,

ул. Ю.Липы, 1-23,

ул. Донецкое шоссе, 97-137,

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;

ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11,

просп. Науки, 100-124.

Нормативное давление будет восстановлено после подачи элекропитания.

Кроме того, в связи с аварийной ситуацией прекращена подача теплоносителя жителям ж/м Приднепровск. Также отсутствует электропитание на двух котельных. Без отопления 156 домов на таких проспектах и улицах:

просп. А. Поля,

просп. Б. Хмельницкого,

ул. Независимости,

ул. Гавриленко,

ул. Новосельная,

ул. Городского Леса,

ул. Пилипа Орлика,

ул. Леонида Стромцова.

Котельные также заработают после восстановления электропитания.

Отметим, в Днепропетровской области действуют экстренные отключения электроэнергии. В Днепре также есть изменения в работе электротранспорта. О них — читайте ЗДЕСЬ! Напомним, в Днепре и области работают «пункти незламності». Их адреса можно найти в Дії.

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