В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адреса

Сегодня, 22 марта, россияне в очередной раз атаковали Украину, под ударами были объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС.
Сейчас из-за дерзкой атаки врага в Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением на объектах критической инфраструктуры.
Так, остановлены некоторые ПНС, поэтому снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по таким адресам:
Нормативное давление будет восстановлено после подачи элекропитания.
Кроме того, в связи с аварийной ситуацией прекращена подача теплоносителя жителям ж/м Приднепровск. Также отсутствует электропитание на двух котельных. Без отопления 156 домов на таких проспектах и улицах:
Котельные также заработают после восстановления электропитания.
Отметим, в Днепропетровской области действуют экстренные отключения электроэнергии. В Днепре также есть изменения в работе электротранспорта. О них — читайте ЗДЕСЬ! Напомним, в Днепре и области работают «пункти незламності». Их адреса можно найти в Дії.
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