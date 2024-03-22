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  • В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адреса

В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адреса

Сегодня 09:42
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Новости Днепра про В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адреса

Сегодня, 22 марта, россияне в очередной раз атаковали Украину, под ударами были объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС.

Сейчас из-за дерзкой атаки врага в Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением на объектах критической инфраструктуры.

Так, остановлены некоторые ПНС, поэтому снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по таким адресам:

  • просп. Слобожанский, 40-90,
  • ул. Б.Хмельницкого, 2-33,
  • просп. П.Калнышевского, 1-72,
  • ул. Батумская, 8-64,
  • ул. Старочумацкая, 1, 10, 11,
  • ул. К.Цисык, 1-36,
  • ул. Яскравая, 1-41,
  • ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, 7-13,
  • ул. М.Михновского, 2-31,
  • пер. Фестивальный, 1-31,
  • просп. Мира, 1-95,
  • ул. Березинская, 22-61,
  • ул. Ю.Магалевского, 1-15,
  • пер. Свободный, 2-12,
  • ул. Ю.Липы, 1-23,
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137,
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;
  • ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11,
  • просп. Науки, 100-124.

Нормативное давление будет восстановлено после подачи элекропитания.

Кроме того, в связи с аварийной ситуацией прекращена подача теплоносителя жителям ж/м Приднепровск. Также отсутствует электропитание на двух котельных. Без отопления 156 домов на таких проспектах и улицах:

  • просп. А. Поля,
  • просп. Б. Хмельницкого,
  • ул. Независимости,
  • ул. Гавриленко,
  • ул. Новосельная,
  • ул. Городского Леса,
  • ул. Пилипа Орлика,
  • ул. Леонида Стромцова.

Котельные также заработают после восстановления электропитания.

Отметим, в Днепропетровской области действуют экстренные отключения электроэнергии. В Днепре также есть изменения в работе электротранспорта. О них — читайте ЗДЕСЬ! Напомним, в Днепре и области работают «пункти незламності». Их адреса можно найти в Дії.

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Новости Днепра про В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за вражеской атаки возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: все адресаРусский

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