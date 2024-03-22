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  • На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, – ОВА

На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, – ОВА

Сьогодні 07:32
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Від самого ранку на Дніпропетровщині лунали вибухи. Ворог атакував масовано.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, - ОВА

Пошкоджені енергетичні об’єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. В області будуть введені графіки відключень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, - ОВА

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, - ОВА

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, - ОВА

Інформацію уточнюємо. Деталі – після відбою. Загроза зберігається. Доки триває повітряна тривога – будьте у безпечних місцях. Вчора ввечері ворог ще раз обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Ніхто не постраждав, – додав Лисак.

Нагадаємо, за словами Германа Галущенка, міністра енергетики України, це була наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

Оновлено: у компанії YASNO попередили, що через обстріли росії по енергетичній інфраструктурі у Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, - ОВА

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, - ОВАУкраїнська

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