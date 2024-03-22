У Дніпрі знеструмлено деякі підстанції: зміни у роботі електротранспорту

Сьогодні, 22 березня, ворог масовано атакував Україну. Під ударом опинилися численні об‘єкти, зокрема і енергетики. У Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії.
Так, у Дніпрі було знеструмлено деякі підстанції. Через це затримано рух трамваїв маршрутів №1 та №5, тролейбусів маршрутів №№А, Б, 9, 16, 21.
Про це повідомляють у департаменті транспорту міськради.
Також, як повідомили згодом, затримано рух тролейбусів №№6, 10, 12.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Оновлено: рух трамвая №1 організовано по скороченому маршруту – Нагорний ринок та правий поворот на вул. Архітектора Олега Петрова (раніше – Чернишевського), а далі по маршруту №7, тобто без руху по вул. Севастопольська та заїзду до УДУНТ. Трамвай №5 курсує тільки до вул. Виконкомівська. Зупинився рух тролейбусів №6, 10, 12 по Набережній Перемоги уздовж ж/м Перемога. Тролейбуси маршруту №6 перенаправили по маршруту №12 до Перемоги-6, зазначили у департаменті транспорту.
Можливі доповнення!
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