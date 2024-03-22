Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі знеструмлено деякі підстанції: зміни у роботі електротранспорту

У Дніпрі знеструмлено деякі підстанції: зміни у роботі електротранспорту

Сьогодні 08:49
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі знеструмлено деякі підстанції: зміни у роботі електротранспорту

Сьогодні, 22 березня, ворог масовано атакував Україну. Під ударом опинилися численні об‘єкти, зокрема і енергетики. У Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії.

Так, у Дніпрі було знеструмлено деякі підстанції. Через це затримано рух трамваїв маршрутів №1 та №5, тролейбусів маршрутів №№А, Б, 9, 16, 21.

Про це повідомляють у департаменті транспорту міськради.

Також, як повідомили згодом, затримано рух тролейбусів №№6, 10, 12.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Оновлено: рух трамвая №1 організовано по скороченому маршруту – Нагорний ринок та правий поворот на вул. Архітектора Олега Петрова (раніше – Чернишевського), а далі по маршруту №7, тобто без руху по вул. Севастопольська та заїзду до УДУНТ. Трамвай №5 курсує тільки до вул. Виконкомівська. Зупинився рух тролейбусів №6, 10, 12 по Набережній Перемоги уздовж ж/м Перемога. Тролейбуси маршруту №6 перенаправили по маршруту №12 до Перемоги-6, зазначили у департаменті транспорту. 

Можливі доповнення! 

Доповнення – дивіться на фото найактуальнішу інформацію! 

Новости Днепра про У Дніпрі знеструмлено деякі підстанції: зміни у роботі електротранспорту

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі знеструмлено деякі підстанції: зміни у роботі електротранспортуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Через ворожу атаку частина Кам‘янського та Павлограда знеструмлені
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:12
    Через ворожу атаку частина Кам‘янського та Павлограда знеструмлені

    Ранок на Дніпропетровщині почався з тривоги та вибухів.

    Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому
    Новини Дніпра
    Вчора 21:03
    Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

    Тваринам у Дніпрі пожертвували харчі, чий термін придатності завершився у…

    “Міс Україна-Всесвіт” втрапила в серйозну ДТП по дорозі до рідного Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 20:13
    “Міс Україна-Всесвіт” втрапила в серйозну ДТП по дорозі до рідного Дніпра

    Анна Неплях розповіла про своє самопочуття після ДТП, у яку…

    На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі
    Новини Дніпра
    Вчора 18:47
    На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі

    Чоловік, отримавши доступ до банківської картки потерпілої, декілька місяців поспіль…

    Наверх