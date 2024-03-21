Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

Тваринам у Дніпрі пожертвували харчі, чий термін придатності завершився у 2007 році.

Волонтерка з Дніпра, яка допомагає безпритульним та евакуйованим з лінії фронту тваринам, показала дивну пожертву від людей. Хтось віддав до притулку норвезькі коржики, які виготовили ще в листопаді 2007 (!), тобто 17 років тому.

На диво, хлібці виглядають досить свіжими, однак давати коржики тваринам, волонтерка не ризикує.

Tatuana Fedotova. Дніпро. Скільки збирала протермінованого для тварин. На початку війни ще було з термінами в 2018-2019 роки заморозка та сухі сніданки, то вважала, що це межа. Але це шедевр. І навіть стан гарний збережено, – написала

Волонтерка зазначила, що на жаль, “просрочка” нині рятує ситуацію, адже тварин не меншає, але коштів більше не стає.

На жаль, зараз всю війну тільки протерміноване і рятує, і того вже майже не віддають, – зауважила Тетяна у коментарях.

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