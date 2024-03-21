Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

Сьогодні 21:03
просмотров

Тваринам у Дніпрі пожертвували харчі, чий термін придатності завершився у 2007 році.

Новости Днепра про Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

Волонтерка з Дніпра, яка допомагає безпритульним та евакуйованим з лінії фронту тваринам, показала дивну пожертву від людей. Хтось віддав до притулку норвезькі коржики, які виготовили ще в листопаді 2007 (!), тобто 17 років тому. 

На диво, хлібці виглядають досить свіжими, однак давати коржики тваринам, волонтерка не ризикує.

Дніпро. Скільки збирала протермінованого для тварин. На початку війни ще було з термінами в 2018-2019 роки заморозка та сухі сніданки, то вважала, що це межа. Але це шедевр. І навіть стан гарний збережено, – написала Tatuana Fedotova.
 

Новости Днепра про Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

Волонтерка зазначила, що на жаль, “просрочка” нині рятує ситуацію, адже тварин не меншає, але коштів більше не стає. 

На жаль, зараз всю війну тільки протерміноване і рятує, і того вже майже не віддають, – зауважила Тетяна у коментарях. 

Читайте також:

Новости Днепра про Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років томуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Міс Україна-Всесвіт” втрапила в серйозну ДТП по дорозі до рідного Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:13
    “Міс Україна-Всесвіт” втрапила в серйозну ДТП по дорозі до рідного Дніпра

    Анна Неплях розповіла про своє самопочуття після ДТП, у яку…

    На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:47
    На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі

    Чоловік, отримавши доступ до банківської картки потерпілої, декілька місяців поспіль…

    У селищі Дніпровського району витратять 16 млн на реконструкцію одного укриття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    У селищі Дніпровського району витратять 16 млн на реконструкцію одного укриття

    У Дніпровському районі хочуть витратити на укриття в школі майже…

    Хто ще крім сімейного лікаря може виписати направлення на обстеження та як його отримати: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    Хто ще крім сімейного лікаря може виписати направлення на обстеження та як його отримати: інструкція

    В Україні здати аналізи безкоштовно або зробити будь-яку іншу медичну…

    Наверх