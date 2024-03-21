Повернули 2007-й: жителі Дніпра пожертвували для тварин хлібці виготовлені 17 років тому

Волонтерка з Дніпра, яка допомагає безпритульним та евакуйованим з лінії фронту тваринам, показала дивну пожертву від людей. Хтось віддав до притулку норвезькі коржики, які виготовили ще в листопаді 2007 (!), тобто 17 років тому.
На диво, хлібці виглядають досить свіжими, однак давати коржики тваринам, волонтерка не ризикує.
Дніпро. Скільки збирала протермінованого для тварин. На початку війни ще було з термінами в 2018-2019 роки заморозка та сухі сніданки, то вважала, що це межа. Але це шедевр. І навіть стан гарний збережено, – написала Tatuana Fedotova.
Волонтерка зазначила, що на жаль, “просрочка” нині рятує ситуацію, адже тварин не меншає, але коштів більше не стає.
На жаль, зараз всю війну тільки протерміноване і рятує, і того вже майже не віддають, – зауважила Тетяна у коментарях.
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