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В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта

Сегодня 08:49
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта

Сегодня, 22 марта, враг массированно атаковал Украину. Под ударом оказались многочисленные объекты, в том числе и энергетики. В Днепропетровской области действуют экстренные отключения электроэнергии.

Так, в Днепре были обесточены некоторые подстанции. Из-за этого задержано движение трамваев маршрутов №1 и №5, троллейбусов маршрутов №№А, Б, 9, 16, 21.

Об этом сообщают в департаменте транспорта горсовета.

Также, как сообщили позже, задержано движение троллейбусов №№6, 10, 12.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Обновлено: движение трамвая №1 организовано по сокращенному маршруту — Нагорный рынок и правый поворот на ул. Архитектора Олега Петрова (ранее — Чернышевского), а дальше по маршруту №7, то есть без движения по ул. Севастопольская и заезда к УГУНТ. Трамвай №5 курсирует только до ул. Исполкомовская. Остановилось движение троллейбусов №6, 10, 12 по Набережной Победы вдоль ж/м Победа. Троллейбусы маршрута №6 перенаправили по маршруту №12 до Победы-6, отметили в департаменте транспорта.

Возможны дополнения!

Дополнения — смотрите на фото самую актуальную информацию!

Новости Днепра про В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта

Обновлено: изменения в работе электротранспорта по состоянию на 10:00:

Новости Днепра про В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта

Обновлено по состоянию на 14:00: все маршруты электротранспорта работают в штатном режиме!

Новости Днепра про В Днепре обесточены некоторые подстанции: изменения в работе электротранспорта

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