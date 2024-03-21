Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК: про що мова

Відповідні зміни передбачає прийнятий сьогодні в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліціянтів на соціальний захист.
Комітет ВР з питань нацбезпеки також виключив норму щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, залишивши лише норму про непридатність.
“За результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних”
Відповідно заяву зробила також заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.
Ті люди, які потрапляли в такий висновок ВЛК як “обмежено придатні”, пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі ВЛК не буде видавати такий висновок, – наголосила заступниця міністра оборони України.
Калмикова повідомила, що дані зміни полегшить життя десяткам тисяч людей.