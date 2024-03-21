Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК: про що мова

Тепер "обмежено придатних" не буде.

Тепер чоловіки, які були визнані обмежено придатними для військової служби, повинні протягом дев’яти місяців пройти повторний медогляд, аби визначити придатність до військової служби.

Відповідні зміни передбачає прийнятий сьогодні в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліціянтів на соціальний захист.

Комітет ВР з питань нацбезпеки також виключив норму щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, залишивши лише норму про непридатність.

“За результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних”

Відповідно заяву зробила також заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.