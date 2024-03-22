Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: усі адреси

У Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: усі адреси

Сьогодні 09:42
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: усі адреси

Сьогодні, 22 березня, росіяни вкотре атакували Україну, під ударами були об’єкти енергетики, зокрема ДніпроГЕС.

Наразі через зухвалу атаку ворога у Дніпрі спостерігаються перебої з електропостачанням на об’єктах критичної інфраструктури.

Так, зупинено деякі ПНС, тому знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

  • просп. Слобожанський, 40-90,
  • вул .Б.Хмельницкого, 2-33,
  • просп. П.Калнишевського, 1-72,
  • вул. Батумська, 8-64,
  • вул. Старочумацька, 1, 10, 11,
  • вул. К.Цісик, 1-36,
  • вул. Яскрава, 1-41,
  • вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29,
  • вул. Осіння, 7-13,
  • вул. М.Міхновського, 2-31,
  • пров. Фестивальний, 1-31,
  • просп. Миру, 1-95,
  • вул. Березинська, 22-61,
  • вул. Ю.Магалевського, 1-15,
  • пров. Вільний, 2-12,
  • вул. Ю.Липи, 1-23,
  • вул. Донецьке шосе, 97-137,
  • вул. Кожум’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;
  • вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11,
  • просп. Науки, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено після подачі елекроживлення.

Крім того, у зв’язку з аварійною ситуацією припинено подачу теплоносія мешканцям ж/м Придніпровськ. Також відсутнє електроживлення на двох котельнях. Без опалення 156 будинків на таких проспектах та вулицях:

  • просп. О. Поля,
  • просп. Б. Хмельницького,
  • вул. Незалежності,
  • вул. Гавриленка,
  • вул. Новосільна,
  • вул. Міського Лісу,
  • вул. Пилипа Орлика,
  • вул. Леоніда Стромцова.

Котельні також запрацюють після відновлення електроживлення.

Зазначимо, у Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії. У Дніпрі також є зміни у роботі електротранспорту. Про них – читайте ТУТ! Нагадаємо, у Дніпрі та області працюють пункти незламності. Їхні адреси можна знайти в Дії.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: усі адресиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, – ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:32
    На Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, – ОВА

    Від самого ранку на Дніпропетровщині лунали вибухи. Ворог атакував масовано.

    Через ворожу атаку частина Кам‘янського та Павлограда знеструмлені
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:12
    Через ворожу атаку частина Кам‘янського та Павлограда знеструмлені

    Ранок на Дніпропетровщині почався з тривоги та вибухів.

    У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури: введено графіки аварійних відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:39
    У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури: введено графіки аварійних відключень

    Ранок на Дніпропетровщині почався з тривоги та вибухів.

    У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 05:12
    У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі

    Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

    Наверх