У Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: усі адреси

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Сьогодні, 22 березня, росіяни вкотре атакували Україну, під ударами були об’єкти енергетики, зокрема ДніпроГЕС.

Наразі через зухвалу атаку ворога у Дніпрі спостерігаються перебої з електропостачанням на об’єктах критичної інфраструктури.

Так, зупинено деякі ПНС, тому знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

просп. Слобожанський, 40-90,

вул .Б.Хмельницкого, 2-33,

просп. П.Калнишевського, 1-72,

вул. Батумська, 8-64,

вул. Старочумацька, 1, 10, 11,

вул. К.Цісик, 1-36,

вул. Яскрава, 1-41,

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, 7-13,

вул. М.Міхновського, 2-31,

пров. Фестивальний, 1-31,

просп. Миру, 1-95,

вул. Березинська, 22-61,

вул. Ю.Магалевського, 1-15,

пров. Вільний, 2-12,

вул. Ю.Липи, 1-23,

вул. Донецьке шосе, 97-137,

вул. Кожум’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11,

просп. Науки, 100-124.

Нормативний тиск буде відновлено після подачі елекроживлення.

Крім того, у зв’язку з аварійною ситуацією припинено подачу теплоносія мешканцям ж/м Придніпровськ. Також відсутнє електроживлення на двох котельнях. Без опалення 156 будинків на таких проспектах та вулицях:

просп. О. Поля,

просп. Б. Хмельницького,

вул. Незалежності,

вул. Гавриленка,

вул. Новосільна,

вул. Міського Лісу,

вул. Пилипа Орлика,

вул. Леоніда Стромцова.

Котельні також запрацюють після відновлення електроживлення.

Зазначимо, у Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії. У Дніпрі також є зміни у роботі електротранспорту. Про них – читайте ТУТ! Нагадаємо, у Дніпрі та області працюють пункти незламності. Їхні адреси можна знайти в Дії.

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