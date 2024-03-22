У Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: усі адреси

Сьогодні, 22 березня, росіяни вкотре атакували Україну, під ударами були об’єкти енергетики, зокрема ДніпроГЕС.
Наразі через зухвалу атаку ворога у Дніпрі спостерігаються перебої з електропостачанням на об’єктах критичної інфраструктури.
Так, зупинено деякі ПНС, тому знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за такими адресами:
Нормативний тиск буде відновлено після подачі елекроживлення.
Крім того, у зв’язку з аварійною ситуацією припинено подачу теплоносія мешканцям ж/м Придніпровськ. Також відсутнє електроживлення на двох котельнях. Без опалення 156 будинків на таких проспектах та вулицях:
Котельні також запрацюють після відновлення електроживлення.
Зазначимо, у Дніпропетровській області діють екстрені відключення електроенергії. У Дніпрі також є зміни у роботі електротранспорту. Про них – читайте ТУТ! Нагадаємо, у Дніпрі та області працюють пункти незламності. Їхні адреси можна знайти в Дії.
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Будь ласка, будьте у безпечних місцях!