У “Дії” з’явилася карта з Пунктами незламності: чи є там Дніпро

Користуватися картою можна навіть офлайн - для цього потрібно її завантажити.

У “Дії” з’явилася карта з Пунктами незламності.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер українці всього за кілька кліків у “Дії” зможуть знайти найближчий Пункт незламності та прокласти до нього зручний маршрут. Це допоможе людям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть в умовах блекаутів, – зазначив він.

З допомогою карти можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. А також відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.



Зазначається, що користуватися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в “Дії”, коли буде інтернет.

З міркувань безпеки геолокації Пунктів незламності не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Журналісти dnepr.info перевірили карту у “Дії”: Дніпро там є – тому можна скачувати!

Як отримати послугу?

авторизуйтеся в застосунку;

натисніть Послуги — Пункти незламності;

ознайомтеся з онбордом та натисніть Далі;

виберіть свою область та завантажте мапу. У подальшому вона буде доступна для використання офлайн;

перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації. Тоді “Дія” покаже пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти за допомогою масштабування;

за бажанням відфільтруйте пункти

натисніть кнопку Прокласти маршрут.

Якщо у вас вже є застосунок, але така послуга не з’явилася, треба оновити “Дію”.

Команда Мінцифри продовжить вдосконалювати послугу та додавати нові опції, щоб кожен українець отримав необхідну допомогу під час відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вокзалі запрацював пункт незламності: є Starlink та резервне електроживлення.

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