В «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності»: есть ли там Днепр

В «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Теперь украинцы всего за несколько кликов в «Дії» смогут найти ближайший «Пункт незламності» и проложить к нему удобный маршрут. Это поможет людям оставаться на связи и иметь доступ ко всему необходимому даже в условиях блэкаутов, – отметил он.
С помощью карты можно узнать адрес, график работы и условия каждого «Пункту незламності». А также отфильтровать по конкретным потребностям – есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь.
Отмечается, что воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в «Дії», когда будет интернет.
Из соображений безопасности геолокации «Пунктів незламності» не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Журналисты dnepr.info проверили карту в «Дії»: Днепр там есть – поэтому можно скачивать!
Как получить услугу?
Если у вас уже есть приложение, но такая услуга не появилась, нужно обновить «Дію».
Команда Минцифры продолжит совершенствовать услугу и добавлять новые опции, чтобы каждый украинец получил необходимую помощь во время отключений электроэнергии.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на вокзале заработал «Пункт незламності»: есть Starlink и резервное электропитание.
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