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В «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності»: есть ли там Днепр

Сегодня 13:00
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Пользоваться картой можно даже офлайн – для этого нужно ее скачать.

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В «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Теперь украинцы всего за несколько кликов в «Дії» смогут найти ближайший «Пункт незламності» и проложить к нему удобный маршрут. Это поможет людям оставаться на связи и иметь доступ ко всему необходимому даже в условиях блэкаутов, – отметил он.

С помощью карты можно узнать адрес, график работы и условия каждого «Пункту незламності». А также отфильтровать по конкретным потребностям – есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь.

Отмечается, что воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в «Дії», когда будет интернет. 

Из соображений безопасности геолокации «Пунктів незламності» не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Журналисты dnepr.info проверили карту в «Дії»: Днепр там есть – поэтому можно скачивать!

Новости Днепра про В

Новости Днепра про В

Как получить услугу?

  • авторизуйтесь в приложении;
  • нажмите Услуги — «Пункти незламності»;
  • ознакомьтесь с онбордом и нажмите Далее;
  • выберите область и загрузите карту. В дальнейшем она будет доступна для использования офлайн;
  • перейдите к карте и предоставьте доступ к геолокации. Тогда «Дія» покажет «пункти незламності» в радиусе 1,5 км. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты с помощью масштабирования;
  • по желанию отфильтруйте пункты;
  • нажмите кнопку Проложить маршрут.

Если у вас уже есть приложение, но такая услуга не появилась, нужно обновить «Дію».

Команда Минцифры продолжит совершенствовать услугу и добавлять новые опции, чтобы каждый украинец получил необходимую помощь во время отключений электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на вокзале заработал «Пункт незламності»: есть Starlink и резервное электропитание.

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