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У Дніпрі пролунає масований вибух: без паніки

Сьогодні 12:04
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Зберігайте спокій!

Новости Днепра про У Дніпрі пролунає масований вибух: без паніки

Сьогодні, 20 жовтня, у Дніпрі у період з 12:00 до 16:00 на виробництві ТОВ “ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР’ЄР” буде проведено масовий вибух.

Його можуть почути мешканці Самарського району.

Про це повідомили в Управлінні ЖКГ Лівобережної адміністрації.

Масований вибух пролунає і 2 листопада.

Шановні мешканці Самарського району! 20 жовтня та 2 листопада в період з 12:00 до 16:00 на виробництві ТОВ “ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР’ЄР” буде проведено масовий вибух. Будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація знаходиться під контролем, підприємством будуть дотримані всі умови, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі пролунає масований вибух: без паніки

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталося.

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Новости Днепра про У Дніпрі пролунає масований вибух: без панікиУкраїнська

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