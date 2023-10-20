У Дніпрі пролунає масований вибух: без паніки

Сьогодні, 20 жовтня, у Дніпрі у період з 12:00 до 16:00 на виробництві ТОВ “ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР’ЄР” буде проведено масовий вибух.
Його можуть почути мешканці Самарського району.
Про це повідомили в Управлінні ЖКГ Лівобережної адміністрації.
Масований вибух пролунає і 2 листопада.
Шановні мешканці Самарського району! 20 жовтня та 2 листопада в період з 12:00 до 16:00 на виробництві ТОВ “ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР’ЄР” буде проведено масовий вибух. Будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація знаходиться під контролем, підприємством будуть дотримані всі умови, – йдеться у повідомленні.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталося.
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