Залишилися чоловік та двоє дітей: сьогодні попрощаються з жінкою, яку вбила російська ракета в Обухівці

18 жовтня росіяни нанесли удар по Дніпровському району.

Вони поцілили по приватному сектору у селі Обухівка.

На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік. Трьох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 20 жовтня, попрощаються із 31-річною Катериною. У неї залишилися чоловік та двоє дітей. Старшій донечці 13 років, а молодшій — 1,5.

Про це повідомила Оксана Гавелей у ФБ-спільноті “Об’єднана територіальна громада “Обухівки – Миколаївки”.

Прощання з Катериною відбудеться 20.10 на Сугаківському кладовищі об 11:00, – написала вона.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Катерини!

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