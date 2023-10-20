Мужньо захищав Україну: у лікарні Дніпра від поранень помер 44-річний майор поліції

Вічна слава!

15 жовтня в лікарні Дніпра від отриманих в бою поранень помер солдат Антон Рижонков. Йому було 44 роки.

Про це повідомила Кам’янська міська рада.

Антон Рижонков народився 18 квітня 1979 року в Дніпродзержинську. 2000 року закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. Упродовж 2000-2017 років працював на різних посадах МВС України в Дніпропетровській області, майор поліції. З червня цього року захищав Українську Державу від російських загарбників.

У нього залишилися дружина, мати, сестра та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою!

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