Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 20 жовтня, у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 20 жовтня з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Відрадна: 1, 2, 2-А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10, 11-13;

вул. Гладкова: 38-А;

вул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Костянтинівська: 1-12, 12-А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12-А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1-В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);

вул. Сурська: 71-96, 98-117, 119-131, 133-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. 152-ї Дивізії: 160-Д;

вул. Аеродром: 32, 147, 227, 271, 303;

вул. Аеропорт: 37, 70, 160-Б, 209, 210-А, 211, 223-А, 263, 303;

вул. Будівельників: 10-Н, 17;

с. Новоолександрівка: вул. Аеродром: 14-Б, 211;

с. Старі Кодаки: вул. Аеропорт: 33, 70, 145, 160-Г, 187, 209, 210-Г, 250.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі споживачів будуть без світла з 23 по 27 жовтня: де не буде електрики декілька днів поспіль.

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