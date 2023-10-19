У Дніпрі та області можуть продавати небезпечну каву з Німеччини

До Дніпра та області могла потрапити небезпечна кава.

Про це повідомили в Держспоживслужбі в Дніпропетровській області.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів отримала інформаційне повідомлення, отримане системою швидкого оповіщення, щодо харчових продуктів та кормів, стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві. Вона була зібрана в Гондурасі, але експортувалась з Німеччини.

Відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg. Отримувач: ТОВ «Кофітон», вул. Ломоносова 75 а, м. Київ, 03189.

За даними Держспоживслужби небезпечна кава з хлорпірифосом могла потрапити на прилавки магазинів Дніпра та області.

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