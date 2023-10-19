Тисячі споживачів будуть без світла з 23 по 27 жовтня: де не буде електрики декілька днів поспіль

У Дніпрі та області наступного тижня знову запланували масштабне відключення.

Тимчасово вимикатимуть світло споживачам, яких обслуговує Центральна енергетична компанія.

Про це ЦЕК повідомляє у своєму телеграм-каналі.

Світло вимикатимуть у Дніпрі, Вільногірську та Апостолове. У декого відключення триватимуть два дні поспіль, тобто вдень не буде, на ніч увімкнуть, а потім знову вимкнуть. Тож готуйтеся.

Дніпро

23 жовтня з 8 до 17:

вул. Василя Сліпака: 51;

вул. Гладкова: 37, 38А, 39;

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;

вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Монтажна: 1-22;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (пані);

вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7.

24 жовтня з 8 до 17:

вул. Гладкова: 22-32 (парні), 36, 38А;

вул. Інженерна: 7В, 8, 10, 12;

вул. Казакевича: 5, 7, 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 12-20 (парні);

вул. Агрономічна: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (непарні);

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;

вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Монтажна: 1-22;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

вул. Чорноморська: 1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 9-13, 13А, 14-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-27, 29, 30А;

вул. Шпакова: 1, 2. 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 12, 12А, 13-15, 15А, 16-21, 21А, 22-30 (парні), 30А, 30Б;

пров. Анжерський: 1, 2, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Пожарського: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

25 жовтня з 8 до 17:

вул. Гладкова: 22-32 (парні), 36, 38А;

вул. Інженерна: 7В, 8, 10, 12;

вул. Казакевича: 5, 7, 9;

вул. Козака Мамая: 12-20 (парні);

вул. Звенигородська: 24, 24А, 26, 28-46, 49, 51, 53;

вул. Калузька: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 14А;

вул. Старобєльська: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;

вул. Агрономічна: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (непарні);

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;

вул. Ачинська: 1-9 (непарні);

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1- 10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,2,20,21,21А,22,;

вул. Екскаваторна: 1, 2, 2А, 3-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 17-27 (непарні), 27А, 29;

вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;

вул. Звенигородська: 1-7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15-24, 24А, 25-47, 49, 51, 53;

вул. Зоологічна: 1, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А;

вул. Кисловодська: 2, 2А,3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8-16, 16А, 17-26, 26А, 27-55, 57-65 (непарні);

вул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А,

31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46;

вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

вул. Майкопська: 1, 2, 4-30, 30А, 30Б, 31-36, 36А, 37-47, 47А, 48-53, 53А, 54-63, 65, 67, 69;

вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Марганцевська: 7, 9-20;

вул. Машинобудівна: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 16;

вул. Мирна: 1-29 (непарні);

вул. Монтажна: 1-23, 23А, 24-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;

вул. Пасічна: 1, 2Б, 3-10, 10А, 11-13, 13А, 14-20, 20А, 21-36, 38-43, 43А, 44-61, 61А, 62-66, 68-82 (парні);

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

вул. Перемоги: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-32, 34-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (парні), 134Б, 136-198 (парні);

вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Подільська: 1-9 (непарні), 9А, 11, 13, 13А;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

вул. Серпнева: 1, 1А, 2-11, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Софіївська: 18;

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старобєльська: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Тракторна: 1, 2, 2А, 3-9, 9А, 10-13, 13А, 14, 14А, 15;

вул. Уманська: 1-9, 9А, 10-40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50-66 (парні), 66А;

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

вул. Чорноморська: 1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 9-13, 13А, 14-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-27, 29, 30А;

вул. Шпакова: 1, 2. 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 12, 12А, 13-15, 15А, 16-21, 21А, 22-30 (парні), 30А, 30Б;

пров. Анжерський: 1, 2, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Новомиргородський: 2А, 10, 12А;

пров. Пожарського: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пров. Пресовий: 2-12 (парні), 12Б, 14, 16;

пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

проїзд Олександра Гальченка: 17.

26 жовтня з 8 до 17:

вул. Гладкова: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7;

вул. Гавриленка: 8А;

просп. Олександра Поля: 82Д, 84, 86, 88, 90, 92А, 94Б, 96Б, 98, 100А, 102Г, 104, 106, 110.

27 жовтня з 8 до 17:

вул. Автотранспортна: 2;

вул. Автозаводська: 1-43, 45Б, 46-50, 51А, 52-62, 64-86 (парні), 88Б, 90-100 (парні), 102Б, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арбатська: 34А, 36-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-11, 12А, 13-18, 20;

вул. Крамського: 1, 3, 5-11, 12А, 13-42, 43А, 44А, 45-47, 51Б;

вул. Криворізька: 22-50 (парні);

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40А;

вул. Переможців: 1-15, 16А, 17-46, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84Б, 86-110 (парні);

вул. Правди: 1-23, 24А, 25-40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

вул. Сєдова: 1-20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-45 (непарні), 46А, 47, 51А, 55, 57А, 59-65 (непарні), 67А, 69, 71А, 73, 75А, 77, 79А, 81, 83А, 85А, 87-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-11, 12А, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12А, 14, 16-21, 22А, 23-29, 30А, 31-34, 35А, 36-47, 49-65 (непарні), 67А;

просп. Слобожанський: 40;

тупик Криворізький: 1А, 3-15 (непарні), 23-25, 27-41 (непарні).

Вільногірськ

23 жовтня з 8 до 17:

бульвар Миру: 10;

вул. Молодіжна: 32А, 34А, 55;

вул. Центральна: 45, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А.

24 жовтня з 8 до 17:

бульвар Миру: 2-8 (парні), 8А, 10;

вул. Варена: 15А;

вул. Гагаріна: 1, 1Б, 3, 5, 7;

вул. Молодіжна: 8, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 38А; вул. Промислова: 18, 20;

вул. Центральна: 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 47Г, 49, 49А, 49Б, 49В.

25 жовтня з 8 до 17:

вул. Центральна: 61, 61А, 65А, 75, 75А, 75В, 77А, 77Б, 79В;

бульвар Миру: 11Б.

26 жовтня з 8 до 17:

с. ПОСУНЬКИ: вул. Степова: 4А.

27 жовтня з 8 до 17:

вул. Центральна: 30, 45.

Криворізький район

23 жовтня з 8 до 17 у Апостолове:

вул. Покровська: 50Б.

27 жовтня з 8 по 17:

вул. Визволення: 109.

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