Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Сегодня, 20 октября, в Днепре некоторым жителям выключат свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 20 октября с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд.
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