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Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Сегодня 06:50
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Сегодня, 20 октября, в Днепре некоторым жителям выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 20 октября с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Ангарская: 1-14;
  • ул. Отрадная: 1, 2, 2-А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10, 11-13;
  • ул. Гладкова: 38-А;
  • ул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (четные);
  • ул. Константиновская: 1-12, 12-А, 13-16, 18;
  • ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12-А, 13, 14;
  • ул. Макаренко: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Моцарта: 1–14;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66, 67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1, 1-В, 3, 5, 7;
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;
  • ул. Печерская: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Серпуховская: 1-14;
  • ул. Солидарная: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные);
  • ул. Сурская: 71-96, 98-117, 119-131, 133-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7;
  • ул. 152-й Дивизии: 160-Д;
  • ул. Аэродром: 32, 147, 227, 271, 303;
  • ул. Аэропорт: 37, 70, 160-Б, 209, 210-А, 211, 223-А, 263, 303;
  • ул. Строителей: 10-Н, 17;
  • с. Новоалександровка: ул. Аэродром: 14-Б, 211;
  • с. Старые Кодаки: ул. Аэропорт: 33, 70, 145, 160-Г, 187, 209, 210-Г, 250.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд.

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Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)Русский

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