Чи повинні мешканці Дніпра та області платити за повірку лічильника газу

Газовики розповіли, чи мають користувачі платити за повірку газового лічильника.

Як повідомили у Дніпропетровській філії Газмережі, користувачі не мають платити за повірку лічильника. Але є винятки.

Періодичну повірку лічильників оплачує газорозподільна компанія. Як технічне обслуговування, так і пов’язаний з повіркою ремонт (демонтаж, транспортування та монтаж).

Водночас позачергова чи експертна повірка та пов’язані витрати на демонтаж, транспортування та монтаж мають бути компенсовані, якщо:

лічильник не відповідає нормативним документам;

виявляється непридатним через його несанкціоноване втручання.

До прикладу, за перші 9 місяців 2023 року працівниками управління метрології компанії спільно з представниками ТОВ «Рівнестандарт» повірено понад 22,3 тис. побутових лічильників газу, понад 4 тис. з них замінені у рамках Інвестиційної програми заміни лічильників.

Майже 17 тис. приладів обліку газу, знятих на повірку, виявилися непридатними, тому їх замінили на нові коштом компанії. У 90 лічильниках після проведення експертизи виявлено втручання у роботу відлікового механізму.

Після виконання повірки лічильників природного газу мешканці Дніпропетровщини можуть бути впевнені, що оплачують саме за ту кількість газу, яку вони реально спожили, – йдеться в повідомленні.