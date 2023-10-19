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  • Чи повинні мешканці Дніпра та області платити за повірку лічильника газу

Чи повинні мешканці Дніпра та області платити за повірку лічильника газу

Сьогодні 19:25
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Газовики розповіли, чи мають користувачі платити за повірку газового лічильника.

Новости Днепра про Чи повинні мешканці Дніпра та області платити за повірку лічильника газу

Як повідомили у Дніпропетровській філії Газмережі, користувачі не мають платити за повірку лічильника. Але є винятки. 

Періодичну повірку лічильників оплачує газорозподільна компанія. Як технічне обслуговування, так і пов’язаний з повіркою ремонт (демонтаж, транспортування та монтаж).
 
Водночас позачергова чи експертна повірка та пов’язані витрати на демонтаж, транспортування та монтаж мають бути компенсовані, якщо:
 
  • лічильник не відповідає нормативним документам;
  • виявляється непридатним через його несанкціоноване втручання.

До прикладу, за перші 9 місяців 2023 року працівниками управління метрології компанії спільно з представниками ТОВ «Рівнестандарт» повірено понад 22,3 тис. побутових лічильників газу, понад 4 тис. з них замінені у рамках Інвестиційної програми заміни лічильників.

Майже 17 тис. приладів обліку газу, знятих на повірку, виявилися непридатними, тому їх замінили на нові коштом компанії. У 90 лічильниках після проведення експертизи виявлено втручання у роботу відлікового механізму.

Після виконання повірки лічильників природного газу мешканці Дніпропетровщини можуть бути впевнені, що оплачують саме за ту кількість газу, яку вони реально спожили, – йдеться в повідомленні. 

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Новости Днепра про Чи повинні мешканці Дніпра та області платити за повірку лічильника газуУкраїнська

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