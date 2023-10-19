Чи повинні мешканці Дніпра та області платити за повірку лічильника газу

Як повідомили у Дніпропетровській філії Газмережі, користувачі не мають платити за повірку лічильника. Але є винятки.
До прикладу, за перші 9 місяців 2023 року працівниками управління метрології компанії спільно з представниками ТОВ «Рівнестандарт» повірено понад 22,3 тис. побутових лічильників газу, понад 4 тис. з них замінені у рамках Інвестиційної програми заміни лічильників.
Майже 17 тис. приладів обліку газу, знятих на повірку, виявилися непридатними, тому їх замінили на нові коштом компанії. У 90 лічильниках після проведення експертизи виявлено втручання у роботу відлікового механізму.
Після виконання повірки лічильників природного газу мешканці Дніпропетровщини можуть бути впевнені, що оплачують саме за ту кількість газу, яку вони реально спожили, – йдеться в повідомленні.
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