Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газа

Газовики рассказали, должны ли пользователи платить за поверку счетчика.

Как сообщили в Днепропетровском филиале Газсети, пользователи не должны платить за поверку счетчика. Но есть исключения.

Периодическую поверку счетчиков оплачивает газораспределительная компания. Как техническое обслуживание, так и связанный с поверкой ремонт (демонтаж, транспортировка и монтаж).

В то же время внеочередная или экспертная поверка и связанные затраты на демонтаж, транспортировку и монтаж должны быть компенсированы, если:

счетчик не отвечает нормативным документам;

оказывается непригодным из-за его несанкционированного вмешательства.

К примеру, за первые 9 месяцев 2023 г. работниками управления метрологии компании совместно с представителями ООО «Ровностандарт» поверено более 22,3 тыс. бытовых счетчиков газа, более 4 тыс. из них заменены в рамках Инвестиционной программы замены счетчиков.

Почти 17 тыс. приборов учета газа, снятых на поверку, оказались непригодными, поэтому их заменили на новые средства компании. В 90 счетчиках после проведения экспертизы обнаружено вмешательство в работу счетного механизма.

После выполнения поверки счетчиков природного газа жители Днепропетровщины могут быть уверены, что оплачивают именно то количество газа, которое они реально потребили, — говорится в сообщении.

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