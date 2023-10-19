Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газа

Как сообщили в Днепропетровском филиале Газсети, пользователи не должны платить за поверку счетчика. Но есть исключения.
Периодическую поверку счетчиков оплачивает газораспределительная компания. Как техническое обслуживание, так и связанный с поверкой ремонт (демонтаж, транспортировка и монтаж).
В то же время внеочередная или экспертная поверка и связанные затраты на демонтаж, транспортировку и монтаж должны быть компенсированы, если:
К примеру, за первые 9 месяцев 2023 г. работниками управления метрологии компании совместно с представителями ООО «Ровностандарт» поверено более 22,3 тыс. бытовых счетчиков газа, более 4 тыс. из них заменены в рамках Инвестиционной программы замены счетчиков.
Почти 17 тыс. приборов учета газа, снятых на поверку, оказались непригодными, поэтому их заменили на новые средства компании. В 90 счетчиках после проведения экспертизы обнаружено вмешательство в работу счетного механизма.
После выполнения поверки счетчиков природного газа жители Днепропетровщины могут быть уверены, что оплачивают именно то количество газа, которое они реально потребили, — говорится в сообщении.
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