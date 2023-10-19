Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газа

Сегодня 19:25
просмотров

Газовики рассказали, должны ли пользователи платить за поверку счетчика.

Новости Днепра про Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газа

Как сообщили в Днепропетровском филиале Газсети, пользователи не должны платить за поверку счетчика. Но есть исключения.

Периодическую поверку счетчиков оплачивает газораспределительная компания. Как техническое обслуживание, так и связанный с поверкой ремонт (демонтаж, транспортировка и монтаж).

В то же время внеочередная или экспертная поверка и связанные затраты на демонтаж, транспортировку и монтаж должны быть компенсированы, если:

  • счетчик не отвечает нормативным документам;
  • оказывается непригодным из-за его несанкционированного вмешательства.

К примеру, за первые 9 месяцев 2023 г. работниками управления метрологии компании совместно с представителями ООО «Ровностандарт» поверено более 22,3 тыс. бытовых счетчиков газа, более 4 тыс. из них заменены в рамках Инвестиционной программы замены счетчиков.

Почти 17 тыс. приборов учета газа, снятых на поверку, оказались непригодными, поэтому их заменили на новые средства компании. В 90 счетчиках после проведения экспертизы обнаружено вмешательство в работу счетного механизма.

После выполнения поверки счетчиков природного газа жители Днепропетровщины могут быть уверены, что оплачивают именно то количество газа, которое они реально потребили, — говорится в сообщении.

Читайте также:

Новости Днепра про Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газаУкраїнська Новости Днепра про Должны ли жители Днепра и области платить за поверку счетчика газаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд
Новости Днепра
Сегодня 22:00
Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд

В Днепре и области на следующей неделе снова запланировано масштабное…

В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии
Новости Днепра
Сегодня 20:08
В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 18:40
Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре

В Днепре и по всей Украине объявили штормовое предупреждение на…

Кто из жителей Днепра имеет отсрочку от мобилизации, а кого могут призвать: полный перечень
Новости Днепра
Сегодня 17:27
Кто из жителей Днепра имеет отсрочку от мобилизации, а кого могут призвать: полный перечень

В Украине мобилизация и военное положение введены пока что до…

Последние новости

Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд
Тысячам потребителей отключат свет с 23 по 27 октября: где не будет электрики несколько дней подряд

В Днепре и области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение.

Сегодня 22:00
1
просмотров
В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии
В Днепре и области могут продавать опасный кофе из Германии

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Сегодня 20:08
просмотров
Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре
Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре

В Днепре и по всей Украине объявили штормовое предупреждение на 20 октября.

Сегодня 18:40
5
просмотров
В горсовете Днепра объяснили, почему не все первоклассники получили ученические билеты
В горсовете Днепра объяснили, почему не все первоклассники получили ученические билеты

Полезная информация!

Сегодня 18:03
5
просмотров
В Днепре разоблачили ловкого вора, обманывавшего продавцов на размене денег (ВИДЕО)
В Днепре разоблачили ловкого вора, обманывавшего продавцов на размене денег (ВИДЕО)

В Днепре разоблачили рецидивиста, обманывавшего продавцов в магазинах на размене денег.

Сегодня 17:55
3
просмотров
Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК
Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК

На Днепропетровщине снова тревожно.

Сегодня 17:43
5
просмотров
Кто из жителей Днепра имеет отсрочку от мобилизации, а кого могут призвать: полный перечень
Кто из жителей Днепра имеет отсрочку от мобилизации, а кого могут призвать: полный перечень

В Украине мобилизация и военное положение введены пока что до 15 ноября, но уже очевидно, что после этой даты они будут продлены. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что они пригодны к военной…

Сегодня 17:27
6
просмотров
В Никополе овчарка несколько дней бродила по городу в поисках больной хозяйки
В Никополе овчарка несколько дней бродила по городу в поисках больной хозяйки

В Никополе собака несколько дней искала свою больную хозяйку.

Сегодня 16:49
2
просмотров
В Днепре на Академика Белелюбского нашли взрывные «сувениры»: что говорят в полиции
В Днепре на Академика Белелюбского нашли взрывные «сувениры»: что говорят в полиции

Правоохранители проводят проверку.

Сегодня 16:32
6
просмотров
Студентка медколледжа из Павлограда выманила 86 тысяч гривен через «єПоддержку»
Студентка медколледжа из Павлограда выманила 86 тысяч гривен через «єПоддержку»

Несовершеннолетняя студентка выманила 86 тысяч гривен, воспользовавшись фишинговыми ссылками.

Сегодня 15:46
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх