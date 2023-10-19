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Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК

Сегодня 17:43
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На Днепропетровщине снова тревожно.

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК

Во время тревоги, которая длилась с 17:19 до 17:32, жители Кривого Рога слышали взрывы.

Как сообщил Александр Вилкул, председатель Рады обороны города, все ок – за городом эффективно отработала ПВО.

По взрывам, которые слышали. Всё ОК. Эффективная работа ПВО за городом. Но снова воздушная тревога, – написал он.

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОК

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОКУкраїнська Новости Днепра про Вилкул прокомментировал звуки взрывов, которые слышали в Кривом Роге: все ОКРусский

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