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Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталося

Сьогодні 08:00
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Без паніки!

Новости Днепра про Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталося

Сьогодні, 20 жовтня, у Кривому Розі буде гучно – там пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 14:00 – у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталосяРусский

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