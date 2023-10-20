Вілкул попереджає про вибухи у Кривому Розі: що сталося

Сьогодні, 20 жовтня, у Кривому Розі буде гучно – там пролунають вибухи.
Але підстав для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 14:00 – у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Автор:
Вічна слава!
Корисна інформація!
На Дніпропетровщині знову тривожно.
У Нікополі собака кілька днів шукав свою хвору господарку.